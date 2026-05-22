Sipario Movies Iervolino presenta un’offerta vincolante per il 100% degli asset

Un'azienda del settore cinematografico ha annunciato di aver ricevuto un'offerta vincolante per l'acquisto dell'intera proprietà. Il piano prevede la prosecuzione delle attività, con garanzie fino a 98 milioni di euro, e l'iniezione di nuova liquidità. Sono inoltre previsti conferimenti di asset considerati strategici per l'azienda. La proposta riguarda l'intera quota delle attività, con l'obiettivo di mantenere la continuità operativa e valorizzare i beni in questione.

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Il piano prevede continuità aziendale, garanzie fino a 98 milioni di euro, nuovi apporti di liquidità e il conferimento di asset cinematografici strategici. Andrea Iervolino presenta un’offerta vincolante per l’acquisizione del 100% degli asset di Sipario Movies S.p.A. con integrale soddisfazione del ceto creditorio. Il piano, come si legge nel comunicato stampa, prevede continuità aziendale, garanzie fino a 98 milioni di euro, nuovi apporti di liquidità e il conferimento di asset cinematografici strategici di rilevanza internazionale Andrea Iervolino comunica di aver formalizzato, in data 14 maggio 2026, un’offerta vincolante finalizzata all’acquisizione del 100% degli asset di Sipario Movies S. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Sipario Movies, Iervolino presenta un’offerta vincolante per il 100% degli asset ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Così Andrea Iervolino rivoluzionerà la Sipario Movies S.p.A.Andrea Iervolino presenta un’offerta vincolante per l’acquisizione del 100% degli asset di Sipario Movies S. Ex Ilva, Jindal avanza una proposta vincolante per rilevare l’intero assetUna proposta vincolante per rilevare l’intero asset dell’ex Ilva è stata presentata ai commissari di Ilva e Acciaierie d’Italia dal gruppo indiano... Iervolino presenta offerta vincolante per il 100% degli asset di Sipario Movies(Teleborsa) - Il produttore cinematografico Andrea Iervolino ha formalizzato il 14 maggio un'offerta vincolante per l'acquisizione del 100% degli asset di Sipario Movies, nell'ambito di una procedura ... finanza.repubblica.it Iervolino presenta offerta vincolante per l’acquisizione del 100% di Sipario MoviesIl piano industriale e finanziario è finalizzato a creare le condizioni per un rilancio strutturale della società, con l’obiettivo di preservare e ricostruire un patrimonio industriale che coinvolgeva ... affaritaliani.it