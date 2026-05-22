Così Andrea Iervolino rivoluzionerà la Sipario Movies SpA

Andrea Iervolino ha presentato un'offerta vincolante per l'acquisto del 100% delle quote di Sipario Movies S.p.A. Un'operazione che potrebbe portare a un cambiamento nella proprietà dell'azienda, senza ulteriori dettagli sulle condizioni o sui termini dell'accordo. La proposta arriva in un momento di discussione tra le parti coinvolte, senza indicazioni sulla tempistica o sulle modalità di eventuale conclusione. La società interessata non ha ancora rilasciato commenti ufficiali sulla proposta ricevuta.

Andrea Iervolino presenta un’offerta vincolante per l’acquisizione del 100% degli asset di Sipario Movies S.p.A. con integrale soddisfazione del ceto creditorio Andrea Iervolino comunica di aver formalizzato, in data 14 maggio 2026, un’offerta vincolante finalizzata all’acquisizione del 100% degli asset di Sipario Movies S.p.A., nell’ambito di una proposta strutturata per essere attuata attraverso una procedura di concordato preventivo in continuità aziendale. L’operazione è accompagnata da un piano industriale e finanziario che prevede la soddisfazione integrale (100%) di tutti i creditori sociali della società. La proposta si fonda su un articolato piano di rilancio industriale volto alla preservazione della continuità aziendale, del valore industriale della società, del know-how produttivo e dei livelli occupazionali. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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