Sinner ha vinto facilmente contro Tabur nel primo turno di Parigi, dominando sulla terra battuta. Nel terzo set, ha mostrato difficoltà nel mantenere il servizio, rischiando di perdere il controllo. Non sono stati segnalati problemi fisici o altri eventi significativi durante il match. La partita si è conclusa con un risultato netto a favore dell’italiano, che ha ottenuto un esordio positivo nel torneo.

? Domande chiave Come ha gestito Sinner la pressione nel terzo set?. Perché l'altoatesino ha rischiato di perdere il controllo del servizio?. Quale strategia tattica ha testato Sinner durante la partita?. Chi sarà il prossimo ostacolo per il numero uno al mondo?.? In Breve Sinner ha vinto con i parziali 6-1, 6-3 e 6-4 contro il wild card Tabur.. Il primo set è terminato in soli 31 minuti di gioco a Parigi.. Sinner ha sprecato tre match point nel terzo set prima di chiudere il match.. Il prossimo avversario dell'altoatesino nel secondo turno sarà l'argentino Juan Manuel Cerundolo.. Jannik Sinner ha superato Clement Tabur con i parziali di 6-1, 6-3 e 6-4 a Roland Garros, impiegando poco meno di due ore per conquistare il primo turno del torneo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner travolge Tabur a Parigi: esordio perfetto sulla terra battuta

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