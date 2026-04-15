Barcellona | il giovane Jódar travolge Ugo sulla terra battuta

Nel secondo turno del torneo di Barcellona, Rafael Jódar affronta Camilo Ugo sulla terra battuta della Pista Rafa Nadal. Durante la partita, Jódar ottiene un vantaggio significativo nei primi set, portandosi in avanti contro Ugo. La sfida si svolge su un campo in terra battuta, con i due giocatori impegnati in scambi rapidi e intensi. La partita è ancora in corso e i risultati non sono ancora definiti.

Il secondo turno del torneo di Barcellona vede Rafael Jódar impegnato in una sfida contro Camilo Ugo sulla terra battuta della Pista Rafa Nadal. Il giovane spagnolo sta conducendo il match con un parziale di 6 5 3 3, in un confronto che vede contrapposti due atleti con traiettorie diverse nel circuito professionistico. Scontro diretto sul cemento di Barcellona. La competizione maschile singola sta vivendo momenti di grande intensità. Rafael Jódar, diciannovenne con 886 punti nell’ATP, mostra una forma solida contro l’argentino Camilo Ugo. Il ventiseienne di Buenos Aires, attualmente posizionato al 64° posto del ranking mondiale con 825 punti, fatica a contenere la spinta del connazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Barcellona: il giovane Jódar travolge Ugo sulla terra battuta Notizie correlate Sinner travolge Alcaraz: il trionfo della calma sulla terra battutaLa conquista del primo titolo sulla terra battuta e la riconquista della vetta del ranking mondiale passano per una gestione psicologica sovrumana. Pronostico e quote Rafael Jodar – Camilo Ugo Carabelli, semifinale Marrakech 04-04-2026Rafael Jodar e Camilo Ugo Carabelli saranno i protagonisti nella seconda seminale che inizierà dopo la fine del match tra Darderi e Trungelliti. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: ATP Barcellona, Jodar: La pressione se vogliono la mettono gli altri, non io; Rafael Jódar: Il titolo di Marrakech non mi cambierà. Continuerò ad essere umile come sempre; Orario e dove vedere il debutto di Jódar al Barcelona Open 2026 contro Munar; Rafael Jodar e Martin Landaluce: i giovani prospetti della Spagna sono (per ora) migliori di quelli dell’Italia. Rafael Jódar campione a Marrakech: 'Il titolo non mi cambierà'Il giovane tennista spagnolo Rafael Jódar, fresco vincitore del suo primo titolo ATP a Marrakech, ha subito ribadito il suo impegno a mantenere l'umiltà. Il titolo di Marrakech non mi cambierà. Conti ... it.blastingnews.com Rafael Jódar: Il titolo di Marrakech non mi cambierà. Continuerò ad essere umile come sempreNon si aspettava probabilmente di arrivare a questo punto dell'anno già in ottima posizione. Rafael Jodar si presenta all'inizio dei tornei spagnoli sulla ... oasport.it ALCARAZ SI RITIRA DA BARCELLONA Dopo aver superato il primo turno con Virtanen, il N.2 del mondo ha annunciato che non giocherà gli ottavi contro Machac Il motivo è un problema al polso destro già avvertito durante il match con il finlandese, c facebook #Barcellona eliminato dalla Champions, polemiche infinite per #Laporta: "Vergogna, inaccettabile. A #Fermín gli hanno spaccato la faccia!" x.com