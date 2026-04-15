Sinner travolge Alcaraz | il trionfo della calma sulla terra battuta

Nel torneo sulla terra battuta, il tennista italiano ha ottenuto una vittoria schiacciante contro il suo avversario, che si trovava al vertice della classifica mondiale. Con questa vittoria, ha ottenuto il suo primo titolo su questa superficie e ha riconquistato la posizione più alta nella classifica internazionale. La sua gestione emotiva e mentale durante tutta la partita si è rivelata determinante per il risultato finale.

La conquista del primo titolo sulla terra battuta e la riconquista della vetta del ranking mondiale passano per una gestione psicologica sovrumana. A Montecarlo, Jannik Sinner ha piegato Carlos Alcaraz sfruttando una superiorità mentale che lo ha lasciato apparentemente distaccato, quasi come se stesse assistendo alla partita comodamente da un divano. Il dominio psicologico dell’azzurro sul campo monegasco. L’esito del match nel Principato non si è deciso solo nello scambio di colpi, ma nella testa degli atleti. Paolo Bertolucci ha sottolineato come l’atleta altoatesino abbia esercitato una pressione devastante su Alcaraz, il quale ha percepito la propria tenuta mentale sgretolarsi di fronte alla calma imperturbabile di Sinner.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sinner travolge Alcaraz: il trionfo della calma sulla terra battuta Sinner-Alcaraz: gli highlights della finale di Torino | ATP Finals Leggi anche: Alcaraz determinato: pronto a riprendersi dopo la sconfitta contro Sinner sulla terra battuta. Leggi anche: Chi può sfidare Alcaraz e Sinner sulla terra battuta? La risposta di Riccardo Piatti.