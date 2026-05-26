Sinner-Tabur | orario precedenti e dove vederla in tv

Jannik Sinner debutta al Roland Garros 2026 il 26 maggio, giorno in cui si gioca la sua partita di esordio. La sfida contro un avversario ancora da definire si svolge in un orario che sarà comunicato successivamente. Sinner ha già avuto incontri precedenti su questa superficie, anche se il suo avversario attuale non è stato specificato. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva, con dettagli su canale e orario disponibili nelle comunicazioni ufficiali dell'organizzazione del torneo.

(Adnkronos) – Jannik Sinner esordisce al Roland Garros 2026. Oggi, martedì 26 maggio, il tennista azzurro sfida il francese Clement Tabur – in diretta tv e streaming – nel primo turno dello Slam parigino, in cui lo scorso anno è stato battuto da Carlos Alcaraz, assente per infortunio, in finale dopo un'epica partita-maratona da oltre. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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