Dove vedere in tv Sinner-Tabur Roland Garros 2026 | ufficiale l’orario programma streaming

Jannik Sinner, numero uno del seeding e del ranking mondiale, torna in campo a Roland Garros dopo la finale dello scorso anno. Nel primo turno affronterà un tennista francese, che ha ottenuto una wild card e si trova nel tabellone. L'incontro sarà trasmesso in TV e disponibile in streaming, con orario e programma ufficiali già comunicati.

Il match del primo turno che vedrà protagonisti l’italiano ed il francese sarà il quarto ed ultimo del programma, che si aprirà alle ore 12.00 di domani, martedì 26 maggio, sul Court Philippe Chatrier, ma si giocherà in ogni caso non prima delle ore 20.15. Court Philippe Chatrier – Dalle ore 12.00Aryna Sabalenka (Bielorussia, 1)-Jessica Bouzas Maneiro (Spagna) Non prima delle ore 20.15Jannik Sinner (Italia, 1)-Clement Tabur (Francia, WC) Diretta streaming: Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels. Jasmine Paolini porta a casa un esordio che poteva nascondere numerosi ordini di trappole al Roland Garros 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Jannik Sinner al Roland Garros: pericolo caldo e l'incognita cooling break.

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Ah ecco dove è #Medvedev Sempre a romper le palle a #Sinner in semifinale #Landaluce se non si sgonfia vorrei vederlo al 3° turno Vedo un possibile #Berrettini oltre a #Darderi negli ottavi Dubito Matteo faccia questo scatto proprio a Parigi #RG26 x.com

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