Sinner-Tabur oggi in tv Roland Garros 2026 | orario canale streaming

Oggi alle 20:15, sulla sessione serale del Court Philippe Chatrier, Jannik Sinner affronta Clement Tabur nel primo turno di Roland Garros 2026. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming.

La caccia al Roland Garros 2026 di Jannik Sinner comincia da Clement Tabur, dalle ore 20:15 della sessione serale e dal Court Philippe Chatrier. Il numero 1 del mondo prova a conquistare lo Slam rosso 50 anni dopo Adriano Panatta, e dopo esserselo visto sfuggire l’anno scorso in una finale dagli infiniti risvolti contro Carlos Alcaraz. Adesso si riparte dopo una stagione in cui i tornei vinti sono stati 5, tutti Masters 1000. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-TABUR NON PRIMA DELLE 20.15 Nessun precedente, chiaramente, tra i due giocatori. Di Jannik ormai tutto si sa, mentre è meno nota la storia di Tabur, che non avrebbe dovuto nemmeno giocare nel tabellone principale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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ROLAND GARROS 2026: A CHE ORA GIOCA SINNER CONTRO TABUR E DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV

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