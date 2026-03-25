Sinner quando gioca a Miami? I quarti contro Tiafoe orario e dove vederla tv e streaming e precedenti

Jannik Sinner ha superato Michelsen e si è qualificato per i quarti di finale del Masters 1000 di Miami. La partita, giocata in modo combattuto, si è conclusa con la vittoria dell’italiano. La sfida contro Tiafoe si svolgerà nei prossimi giorni, con dettagli su orario e modalità di visione disponibili sia in diretta televisiva che in streaming.

Jannik Sinner si sbarazza anche di Michelsen, non senza qualche difficoltà, e accede ai quarti di finale del Masters 1000 di Miami. L'azzurro vince 7-5, 7-6 in un'ra e 41 minuti di gioco contro il californiano e dimostra una grande gestione nei momenti topici del match ma anche qualche difficoltà, specialmente nel secondo set quando soffre il servizio dell'americano. Jannik avanza nel 1000 americano e prova a sfruttare l'eliminazione a sorpresa di Carlos Alcaraz per arrivare in fondo al torneo e avvcinarsi sempre di più alla vetta del ranking Atp. Sinner torna per la quinta volta ai quarti a Miami in cinque partecipazioni. L'altoatesino accede ai quarti di finale dove sfiderà un altro americano, Frances Tiafoe, attuale numero 20 del ranking Atp, che ha sconfitto Atmane agli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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