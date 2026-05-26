Il 26 maggio, il tennista italiano si sta preparando per il suo primo turno a Roland Garros, contro il francese Clement Tabur. Dopo la partita di Roma, un allenatore ha dichiarato che il team ha impedito a Sinner di allenarsi, per motivi non specificati. Sinner sembra non apprezzare molto il tempo libero, ma oggi si concentra sulla sua prossima sfida nel torneo parigino.

(Adnkronos) – Jannik Sinner odia il tempo libero. forse. Oggi, martedì 26 maggio, il tennista azzurro si prepara a esordire nel primo turno del Roland Garros 2026, dove sfiderà il francese Clement Tabur. A poche ore dalla sfida, in programma come primo match della sessione serale del Philippe Chatrier, Sinner ha pubblicato un nuovo vlog. L'articolo Sinner, la verità di Cahill dopo Roma: “Lo abbiamo costretto a non allenarsi.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.... 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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