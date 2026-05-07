In un procedimento legale riguardante l’omicidio di Chiara Poggi, il sospettato ha scelto di non rispondere alle domande durante l’interrogatorio condotto dalla Procura di Pavia. I pubblici ministeri sono stati accusati di aver esercitato pressioni sul soggetto, che avrebbe detto di essere stato costretto a rifiutare di rispondere. La vicenda si inserisce in un procedimento giudiziario ancora in corso.

Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio convocato dalla Procura di Pavia. Una scelta che non ha sorpreso gli osservatori del caso, dal momento che i suoi legali, gli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti, avevano già annunciato nelle ore precedenti l’intenzione del loro assistito di non rispondere alle domande degli inquirenti. Leggi anche: Garlasco, Sempio in procura! La svolta nelle indagini Il silenzio mantenuto davanti ai magistrati, però, non ha impedito l’emergere di nuovi elementi investigativi. Poche ore dopo la conclusione dell’interrogatorio, infatti, il Tg1 ha diffuso un’anticipazione su una intercettazione ritenuta particolarmente delicata dagli investigatori.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Garlasco, cosa hanno fatto i pm a Sempio: “Lo hanno costretto!”. La verità

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