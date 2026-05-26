Jannik Sinner ha partecipato a una competizione di un altro sport, mostrando una performance superiore rispetto agli altri partecipanti. Un grafico dettagliato evidenzia una chiara differenza tra i suoi risultati e quelli degli altri atleti. I dati raccolti riguardano le sue prestazioni e la sua posizione rispetto ai concorrenti, confermando una netta superiorità. La competizione si è svolta nelle prime fasi, con i numeri che sottolineano la differenza tra l’atleta e gli altri.

Jannik Sinner da una parte, il resto dei tennisti dall’altra. È il risultato emerso dai primi cinque mesi del 2026, ma confermato anche da un grafico impressionante pubblicato sui social da Tennis Insights, pagina Instagram che analizza il tennis attraverso lo studio di dati e statistiche ben mirate e precise. Nel grafico in questione viene messo in evidenza il dato dello “ shot quality ” – vale a dire la qualità dei colpi – sulla stagione su terra dei 32 tennisti teste di serie al Roland Garros. E anche chi non è esperto di analisi dati e non ha grandissima confidenza con i numeri, nota subito un dato evidentissimo: Sinner gioca un altro sport. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sinner gioca un altro sport: l’impressionante grafico che mostra la sua superiorità su tutti gli altri

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Sinner vince un grandissimo scambio: Fils le prova tutte ma non può nulla contro l'azzurro

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