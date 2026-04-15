Da lunedì 20 aprile a venerdì 25 aprile, Hyeres accoglie la 57ª edizione della Semaine Olympique Française, una delle tappe principali del Sailing Grand Slam 2026. La competizione vede la partecipazione di una vasta flotta italiana, tra cui i velisti Tita e Banti, Pianosi e altri atleti di rilievo nazionale. La regata si svolge in un contesto di alto livello tecnico e di grande attenzione internazionale.

Da lunedì 20 a venerdì 25 aprile Hyeres ospiterà la 57ma edizione della Semaine Olympique Française, prestigiosa regata valevole come secondo atto stagionale del Sailing Grand Slam 2026. Il massimo circuito internazionale di vela olimpica fa tappa nel sud della Francia per uno degli appuntamenti più importanti e spettacolari dell’anno, in cui saranno impegnati quasi tutti i migliori equipaggi al mondo delle dieci classi che fanno parte attualmente del programma a cinque cerchi. L’Italia si presenterà nella baia di Hyeres con una flotta estremamente ambiziosa e competitiva, che può contare su alcune eccellenze del panorama globale ed in generale su tanti atleti di alto livello.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Vela, Italia a Hyeres con una flotta impressionante. Tita/Banti, Pianosi e tutti gli altri big azzurri in gara

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