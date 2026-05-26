Jannik Sinner è entrato nella classifica dei 50 atleti più pagati al mondo grazie alle sue vittorie e agli accordi di sponsorizzazione. Tuttavia, è stato superato da Carlos Alcaraz, che occupa una posizione più alta nella stessa graduatoria. La differenza di guadagni tra i due deriva sia dai risultati conseguiti che dagli accordi commerciali stipulati. Sinner rappresenta il primo atleta italiano a raggiungere questa fascia di reddito tra i più pagati a livello globale.

Le vittorie che inanella senza sosta e gli sponsor che fanno a gara per accaparrarselo: mettiamo insieme questi due fattori e Jannik Sinner diventa il primo e unico atleta italiano a entrare nella classifica dei 50 atleti più pagati al mondo. La classifica di Forbes. A dare contezza dei guadagni del numero uno del tennis mondiale è la consueta e aggiornata classifica di Forbes. Occupando la posizione numero 50, l’azzurro ha già messo da parte un bottino pari a 54,6 milioni di dollari, in pratica 46,3 milioni di euro al cambio attuale. Di questa cifra (che riferisce ovviamente alle entrate lorde), Nel dettaglio, più della metà della cifra (32 milioni) proviene da attività extra-tennistiche che riguardano accordi commerciali, sponsorizzazioni e pubblicità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sinner entra nella classifica dei più pagati ma Alcaraz lo supera: tutte le cifre

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Sinner contro Alcaraz a Montecarlo: la finale per la vetta del tennis mondiale

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