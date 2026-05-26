Jannik Paperone | Sinner è l' unico italiano nella classifica Forbes degli sportivi più pagati del mondo

Jannik Sinner è l’unico atleta italiano tra i 50 sportivi più pagati al mondo secondo Forbes. La sua posizione si inserisce in una classifica che complessivamente ha generato 4,1 miliardi di dollari negli ultimi 12 mesi. La lista include atleti di diversi sport e rappresenta i più remunerativi a livello globale. Sinner figura tra i top 50, distinguendosi come unico rappresentante italiano.

Jannik Sinner è tra i 50 sportivi più pagati del mondo ed è l'unico italiano tra i 50 della classifica di Forbes che insieme hanno incassato complessivamente 4,1 miliardi di dollari negli ultimi 12 mesi. Circa 3 miliardi arrivano dagli stipendi e dai premi sportivi, mentre altri 1,1 miliardi. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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Jannik Sinner Conferenza Stampa In Italiano Dopo La Vittoria Contro Rafael Jodar

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