Sinner Paperone | il re del tennis è l’unico italiano nella classifica Forbes dei 50 sportivi più pagati al mondo

Jannik Sinner è l’unico tennista italiano tra i 50 sportivi più pagati al mondo secondo Forbes. Nella classifica, i 50 atleti hanno totalizzato circa 4,1 miliardi di dollari negli ultimi 12 mesi. Sinner si distingue come il rappresentante italiano in questa lista, che include atleti di diverse discipline. La classifica si basa sui guadagni derivanti da premi, sponsorizzazioni e altri introiti legati all’attività sportiva.

Jannik Sinner è tra i 50 sportivi più pagati del mondo ed è l'unico italiano tra i 50 della classifica di Forbes che insieme hanno incassato complessivamente 4,1 miliardi di dollari negli ultimi 12 mesi. Circa 3 miliardi arrivano dagli stipendi e dai premi sportivi, mentre altri 1,1 miliardi. 🔗 Leggi su Today.it

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