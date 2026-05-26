Sinner e il brindisi dopo Internazionali | Senza voi nulla sarebbe possibile

Jannik Sinner ha celebrato il suo Career Golden Masters e domani esordirà al Roland Garros 2026 contro Clement Tabur nel primo turno dello Slam francese. L'azzurro, che l’anno scorso è stato sconfitto in finale da Carlos Alcaraz, ha ringraziato il suo team con un brindisi, dicendo: “Senza voi nulla sarebbe possibile”. La partita di domani segna l’inizio della sua partecipazione al torneo parigino.

(Adnkronos) – Jannik Sinner festeggia il Career Golden Masters. Oggi, martedì 26 maggio, il tennista azzurro esordirà al Roland Garros 2026 contro il padrone di casa Clement Tabur nel primo turno dello Slam francese, in cui lo scorso anno è stato battuto da Carlos Alcaraz in finale. Prima di scendere in campo però, Sinner ma. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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