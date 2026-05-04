Il tabellone degli Internazionali di Roma 2026 è stato ufficialmente sorteggiato. Il torneo, che si svolgerà sulla terra rossa del Foro Italico dal 4 al 17 maggio, fa parte del circuito ATP Masters 1000. Tra i possibili incontri, per il tennista italiano si prospetta un derby con un altro giocatore azzurro, qualora entrambi superino i primi turni.

Sorteggiato il tabellone degli Internazionali di Roma 2026, torneo Atp Masters 1000 in programma sulla terra rossa del Foro Italico dal 4 al 17 maggio. Per l’azzurro Jannik Sinner, testa di serie numero 1 e reduce dal successo di Madrid, esordio al secondo turno contro il vincente del match tra l’austriaco Sebastian Ofner e l’americano Alex Michelsen. Nella parte di tabellone di Sinner anche Matteo Berrettini (esordio contro l’australiano Alexei Popyrin ) e Lorenzo Sonego, il numero 1 del mondo potrebbe trovare in semifinale il canadese Felix Auger-Aliassime numero 4 del seeding. Dall’altra parte di tabellone, invece, vista l’assenza di Carlos Alcaraz la possibile semifinale sarà tra il numero 2 Alexander Zverev e il numero 3 Novak Djokovic, il serbo torna al Foro Italico dopo il forfait dello scorso anno.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Internazionali Roma 2026, il tabellone: per Sinner possibile derby con Berrettini

Notizie correlate

Leggi anche: Internazionali Roma 2026: Sinner-Berrettini possibile derby

Tabellone ATP Marrakech 2026: Darderi prima testa di serie, possibile derby con Bellucci. Berrettini e Cinà di scenaUfficialmente si chiama Grand Prix Hassan II, praticamente è l’ATP 250 di Marrakech, che per lungo tempo è però stato evento di grande storia legato...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Tennis ATP e WTA · Roma 2026: programma, orari, dove vedere le partite degli Internazionali d'Italia in diretta tv e streaming; Internazionali di Roma 2026: quando andare, come viverli e perché ne vale davvero la pena; IBI 26, lunedì 4 il sorteggio a Piazza del Popolo; Internazionali d'Italia 2026, al via il torneo al Foro Italico.

Internazionali Roma 2026, il sorteggio: possibile Sinner-Mensik al terzo turno. Berrettini debutta con PopyrinTutto pronto per l'inizio degli Internazionali BNL d'Italia 2026. Roma è pronta ad abbracciare il suo torneo e il numero uno Jannik Sinner, reduce dalla vittoria a Madrid. ilmessaggero.it

Internazionali d’Italia 2026, sorteggiato il tabellone del torneo Italiano: Sinner a Roma insieme a 3 teste di serie azzurreSorteggiato il tabellone degli Internazionali BNL d’Italia in programma a Roma dal 5 al 17 maggio. Jannik Sinner, testa di serie numero uno affronterà al secondo turno, dopo il bye del primo. Il progr ... fanpage.it

Internazionali Roma, da Musetti a Berrettini fino Sinner: ecco con chi debuttano gli azzurri - facebook.com facebook

Luci sul torneo. A Roma gli Internazionali BNL d’Italia escono dal Foro Italico e si espandono nel centro: fino al 10 maggio la Fontana di Trevi diventa un palcoscenico serale con videoproiezioni ispirate al grande tennis. Il progetto unisce sport, cultura e promo x.com