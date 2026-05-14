Internazionali Landaluce spaventa Medvedev ma il russo rimonta e raggiunge Sinner | Non ho nulla da perdere

Daniil Medvedev si è qualificato per la semifinale degli Internazionali d’Italia dopo aver battuto il giovane spagnolo Landaluce, proveniente dalle qualificazioni, in tre set. Landaluce, numero 94 del mondo, ha vinto il primo parziale con facilità, ma il russo ha recuperato nel secondo e nel terzo, conquistando la vittoria con il punteggio di 1-6, 6-4, 7-5. Medvedev, testa di serie numero 7, ha così raggiunto Sinner, che aveva già passato il turno.

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Daniil Medvedev conquista la semifinale agli Internazionali d’Italia. Il russo, testa di serie numero 7, ha superato il giovane spagnolo Martin Landaluce, numero 94 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, al termine di una sfida molto combattuta chiusa con il punteggio di 1-6 6-4 7-5. La rimonta del russo Partenza in salita per Medvedev, che ha ceduto nettamente il primo set, prima di reagire con carattere nei due parziali successivi, riuscendo a ribaltare l’inerzia del match e a staccare il pass per la semifinale. Sfida a Sinner Domani alle ore 19 il russo affronterà Jannik Sinner per un posto in finale: sarà la 17esima sfida tra i due. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Internazionali, Landaluce spaventa Medvedev ma il russo rimonta e raggiunge Sinner: “Non ho nulla da perdere” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Internazionali, Medvedev batte Landaluce e raggiunge Sinner in semifinale(Adnkronos) – Sarà Daniil Medvedev a sfidare Jannik Sinner in semifinale agli Internazionali d'Italia 2026. Medvedev rimonta Landaluce e sfiderà Sinner in semifinale a RomaSarà Daniil Medvedev l’avversario di Jannik Sinner nella semifinale degli Internazionali d’Italia 2026. LIVE Medvedev-Landaluce 1-6, 6-4, 7-5, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il russo pone fine al sogno del giovane lucky loser spagnoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-5 Mamma mia. Medvedev completamente fuori ritmo. 40-15 Riga con il rovescio in palleggio di Landaluce. 30-15 ... oasport.it Internazionali, Landaluce spaventa Medvedev ma il russo rimonta e raggiunge Sinner: Non ho nulla da perdereDaniil Medvedev conquista la semifinale agli Internazionali d’Italia . Il russo, testa di serie numero 7, ha superato il giovane spagnolo Martin Landaluce , ... gazzettadelsud.it