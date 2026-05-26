Sinner ha aperto il suo cammino al Roland Garros 2026 battendo il primo avversario, Tabur, in tre set. È imbattuto sulla terra battuta nel 2026 e si presenta come uno dei favoriti per il titolo. La partita è stata trasmessa in diretta alle 20:15 su Eurosport, con copertura anche su HBO Max, Discovery+, DAZN, TimVision, Prime Video e SkyQ. La vittoria avvicina il suo obiettivo di conquistare il Career Grand Slam.

Sinner al Roland Garros imbattuto sulla terra nel 2026: diretta tv ore 20:15 Eurosport, HBO Max, Discovery+, DAZN, TimVision, Prime Video, SkyQdebutto contro Tabur e sogno Career Grand Slam sempre più concreto. Il palcoscenico è quello prestigioso del Roland Garros, le luci sono quelle della sessione serale parigina e il protagonista assoluto non può che essere Jannik Sinner. Il tennista altoatesino si presenta ai blocchi di partenza dell’edizione 2026 non solo come il numero uno del ranking mondiale, ma come l’ uomo da battere, forte di una condizione fisica e mentale che rasenta la perfezione. Il suo debutto, fissato per martedì sera non prima delle 20. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Sinner debutta al Roland Garros 2026: è l’uomo da battere verso il Grande Slam (diretta tv Eurosport)

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SINNER AL ROLAND GARROS: ECCO IL SUO CAMMINO VERSO IL TITOLO!

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