LIVE Sinner-Tabur Roland Garros 2026 in DIRETTA | il n1 debutta in serata contro la wild-card francese

Da oasport.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il tennista numero uno del mondo ha iniziato il suo match contro un giocatore francese con una wild card. La partita si è giocata questa sera a Roland Garros 2026. La sfida è iniziata poco prima delle 20.00 e si è svolta sulla terra battuta parigina. La partita è visibile in diretta streaming e aggiornamenti vengono pubblicati regolarmente.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jannik Sinner e il francese Clement Tabur, valido per il primo turno del Roland Garros di Parigi, secondo torneo Slam dell’anno e unico che si gioca sulla terra battuta. Il nostro fenomeno italiano cerca la prima vittoria sulla superfice transalpina, che questa stagione potrebbe valere il Clay Slam. L’unico a riuscire a vincere tutti i Big Title della terra battuta in una singola stagione è stato, ovviamente, Rafael Nadal che, nel 2010, riuscì a conquistare i Masters 1000 di Roma, Montecarlo e Madrid, insieme al Roland Garros: un’impresa che porterebbe Sinner nella storia, visto che il giocatore più forte di tutti i tempi su terra battuta ci è riuscito solo una volta. 🔗 Leggi su Oasport.it

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LIVE Jannik Sinner vs Clement Tabur | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta e Commento

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