Il Roland Garros 2026 in diretta esclusiva su HBO Max discovery+ e Eurosport
Il Roland Garros del 2026 sarà trasmesso in diretta esclusiva su HBO Max, discovery+ e Eurosport. Questa competizione, seconda tappa del Grand Slam dell’anno, segue l’Australian Open e si svolge sui campi in terra battuta. La manifestazione è organizzata dalla federazione francese e si terrà tra fine maggio e inizio giugno. La copertura televisiva sarà disponibile attraverso le piattaforme digitali e i canali sportivi coinvolti. La Warner Bros. ha ottenuto i diritti di trasmissione per questa edizione.
Dopo l’Australian Open, in arrivo la seconda prova del Grande Slam 2026: il Roland Garros è un’esclusiva di Warner Bros. Discovery (fino al 2030) con tutte le partite in diretta su HBO Max e i migliori match su Eurosport 1, le partite italiane su Eurosport 2 e le leggende del tennis al centro del racconto, tra cui Chris Evert, Boris Becker, Jim Courier, John McEnroe e Mats Wilander. Disponibile da oggi su HBO Max, il documentario originale The New Dawn of Tennis è dedicato ai dominatori del tennis Jannik Sinner e Carlos Alcaraz eredi dei Big Three con la loro intensa rivalità sportiva, culminata nell’ultima leggendaria e indimenticabile finale del Roland-Garros. 🔗 Leggi su Sportintv.eu
Tennis Roland Garros (Eurosport) e Mondiali FIFA 2026 su DAZN
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