Il Roland Garros 2026 in diretta esclusiva su HBO Max discovery+ e Eurosport

Il Roland Garros del 2026 sarà trasmesso in diretta esclusiva su HBO Max, discovery+ e Eurosport. Questa competizione, seconda tappa del Grand Slam dell’anno, segue l’Australian Open e si svolge sui campi in terra battuta. La manifestazione è organizzata dalla federazione francese e si terrà tra fine maggio e inizio giugno. La copertura televisiva sarà disponibile attraverso le piattaforme digitali e i canali sportivi coinvolti. La Warner Bros. ha ottenuto i diritti di trasmissione per questa edizione.

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