Ronaldo segna il gol 969 e zittisce i tifosi che gli cantano Messi Messi | mostra tre dita

Durante una partita dei quarti di finale dell’AFC Champions League Two a Dubai, Cristiano Ronaldo, 41 anni, ha segnato il suo gol numero 969. Dopo aver realizzato la rete, il calciatore ha mostrato tre dita ai tifosi che gli cantavano “Messi, Messi”. La scena si è svolta nel contesto di un match tra due squadre di club asiatici, con Ronaldo che ha continuato a giocare in attesa di ulteriori sviluppi.

Cristiano Ronaldo ha 41 anni, gioca nei quarti di finale dell’AFC Champions League Two a Dubai, segna il gol numero 969 della carriera e ancora deve rispondere ai cori su Messi. È il riassunto perfetto di una rivalità che sopravvive a tutto — anche alla geografia, anche all’età, anche al senso del ridicolo. Il dito sulle labbra e le tre dita alzate. I tifosi dell’Al Wasl gli cantano “Messi, Messi” durante la partita. Ronaldo fa quello che fa sempre: prima il dito sulle labbra — zitti — poi alza tre dita. Il significato non è chiarissimo: potrebbe essere il punteggio della partita, potrebbero essere le Champions League vinte (cinque in realtà, ma chi conta più).🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ronaldo segna il gol 969 e zittisce i tifosi che gli cantano “Messi, Messi”: mostra tre dita Notizie correlate Cristiano Ronaldo infastidito dai cori su Messi, risponde con un gesto: mostra il numero treL'Al Nassr di Cristiano Ronaldo ha vinto in trasferta a Dubai, ma gli avversari hanno cominciato a cantare cori su Messi per infastidirlo. Leggi anche: Cristiano Ronaldo segna il gol 969 mentre l’Al-Nassr consolida la vetta della classifica. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: I capocannonieri di sempre in Champions League: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Karim Benzema; Cristiano Ronaldo segna il gol numero 969 della sua carriera nella partita di AFC Cup dell'Al Nassr; Pronostici Portogallo - Repubblica d'Irlanda: vittoria schiacciante attesa; Il figlio di Cristiano Ronaldo ha un piede morbidissimo: pennella una punizione nel sette e fa tripletta. Cristiano Ronaldo segna il gol 969 mentre l’Al-Nassr consolida la vetta della classifica.Cristiano Ronaldo, leggenda del calcio portoghese, ha ulteriormente arricchito la sua impressionante carriera raggiungendo il traguardo di 969 gol, grazie alla vittoria dell’Al-Nassr per 2-0 contro l’ ... napolipiu.com Ronaldo vola in semifinale di Champions con l'Al Nassr ed è a -30 dai 1000 gol aspettando l'ultimo schiaffo a InzaghiTrentunesima rete stagionale di Ronaldo che è vicino a centrare il double in Arabia con l'Al Nassr, travolto l'Al Wasl, decisivo anche Joao Felix con due assist ... sport.virgilio.it Cristiano Ronaldo segna il gol numero 969 della carriera e ancora deve rispondere ai cori su Messi. Non cambierà mai. Ed è per questo che continua a segnare. La loro è il riassunto perfetto di una rivalità che sopravvive a tutto. https://www.ilnapolista.it/2026/ - facebook.com facebook