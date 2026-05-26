A Roland Garros, Jannik Sinner ha vinto il suo primo match del torneo contro un avversario francese in tre set, con i punteggi di 6-1, 6-3 e 6-4. La partita è durata poco più di due ore. Sinner ha dominato l'incontro, confermando il suo attuale stato di forma.

Ottima la prima. Jannik Sinner conferma il suo strepitoso stato di forma vincendo la gara d’esordio dello Slam parigino contro il francese Clement Tabur con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 dopo due ore e 8 minuti di gara. L’azzurro si è gestito, un po’ di gara c’è stata davvero nel terzo set. Ha cancellato, ed è ripartito alla grande, dopo la cocente sconfitta dello scorso anno per mano di Carlos Alcaraz in finale a Parigi ma quella gara, ormai, appartiene al passato remoto. Le parole di Jannik. “Sono felice di essere tornato qua, ho cercato di fare del mio meglio. Il primo turno non è mai facile, grazie per il supporto”, dice rivolto al pubblico francese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Roland Garros, Sinner debutta in scioltezza: Tabur sconfitto nettamente in tre set

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