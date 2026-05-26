Jannik Sinner ha superato facilmente Clement Tabur in tre set e si è qualificato per il secondo turno del Roland Garros. La partita si è conclusa senza grandi difficoltà per il tennista italiano.

PARIGI (FRANCIA) - Tutto facile per Jannik Sinner, che supera Clement Tabur in tre set e approda al secondo turno del Roland Garros. Il numero uno si impone in due ore e otto minuti con il punteggio di 6-1 6-3 6-4, di fronte a un avversario che impiega più di un set a entrare in partita, ma che non riesce mai a impensierire davvero l'altoatesino nonostante una prestazione in crescendo. Sinner è ora atteso alla sfida di giovedì con l'argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 56 della classifica maschile. - foto Ipa Agency -. mecgmred 26-Mag-26 22:49 . 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sinner al secondo turno al Roland Garros, Tabur ko in tre set

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JANNIK SINNER - CLEMENT TABUR [1R ROLAND GARROS] - COMENTANDO EN DIRECTO

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