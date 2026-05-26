Roland Garros esordio sul velluto per Sinner | Tabur ko in tre set

Jannik Sinner ha vinto il suo primo incontro a Roland Garros, battendo in tre set un giocatore francese con una wild card. La partita si è conclusa con un risultato favorevole per il tennista italiano, che ha affrontato senza problemi il suo avversario nel primo turno del torneo.

Roma, 26 maggio 2026 – Esordio sul velluto per Jannik Sinner al Roland Garros. Il numero 1 del mondo ha battuto in tre set la wild card francese Clement Tabur (n.171) con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 in due ore e otto minuti di gioco. Jannik al terzo set ha chiamato il fisioterapista ma poi ha chiuso in bellezza. Darderi al secondo turno. Anche Luciano Darderi passa al secondo turno. Il numero 17 della classifica Atp e 14esima testa di serie del torneo parigino, ha sconfitto in tre set l'austriaco Sebastian Ofner (numero 112 Atp), con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-3. Darderi affronterà nel prossimo turno l'argentino Francisco Comesana o lo statunitense Ethan Quinn. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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