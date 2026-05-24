Federico Cinà ha vinto il suo match e si è qualificato per il prossimo turno al Roland Garros. Il tabellone lo mette di fronte a un avversario ancora da determinare, offrendo un’opportunità per avanzare ulteriormente nel torneo. La sua vittoria ha segnato un momento importante nella sua carriera, aprendo la strada a nuove sfide in uno dei tornei più prestigiosi del circuito.

Il 19enne siciliano ha avuto la meglio con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-2, 6-7(6), 6-4 e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sulla terra rossa di Parigi, dove tra l’altro il tabellone non sembra essere così malvagio per sognare in grande: il forfait del francese Arthur Fils (numero 19 del mondo) ha infatti indebolito quello spicchio e ha rimescolato un po’ le carte, concedendo una chance di non poco conto al nostro portacolori. Quale sarà l’avversario di Federico Cinà al secondo turno del Roland Garros? Bisognerà aspettare lunedì 25 maggio per conoscerne l’identità: sarà il vincente del confronto tra lo svizzero Stan Wawrinka e l’olandese Jasper de Jong. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chi affronterà Federico Cinà al prossimo turno al Roland Garros? Il tabellone offre una chance!

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Federico Cinà mostra tutto il suo talento contro Blockx a Roma!

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