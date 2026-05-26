Jannik Sinner si prepara al debutto al Roland Garros, in programma mercoledì 26 maggio contro il francese Clement Tabur, numero 171 del ranking Atp. Il tennista italiano ha commentato sui social di aver quasi completato un progetto, citando “10mila pezzi”, e ha condiviso momenti di vita con il fratello. La partita rappresenta l’occasione per il numero uno del mondo di conquistare il titolo che ha perso in finale lo scorso anno.

Parigi aspetta Jannik Sinner. Domani, mercoledì 26 maggio, il numero uno del mondo farà il suo debutto al Roland Garros contro il francese Clement Tabur, numero 171 del ranking Atp, con l’obiettivo di prendersi quel titolo sfuggito un anno fa nella finale persa contro Carlos Alcaraz. E intanto, mentre tutta la Francia si prepara all’esordio dell’azzurro, il 24enne altoatesino si è raccontato in una lunga intervista concessa a Paris-Match, mostrando anche un lato molto più leggero e personale. Tra un allenamento e l’altro, infatti, Jannik si rilassa con i Lego. E non con un set qualunque: “Io e mio fratello stiamo costruendo la Torre Eiffel con i Lego, quella grande con 10. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sinner a Parigi, "10mila pezzi. Ci siamo quasi": come passa il tempo con il fratello

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