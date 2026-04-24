Sinner soffre con Bonzi | vince in rimonta e va al terzo turno a Madrid Passa anche Musetti Alcaraz rinuncia a Parigi e Roma

Il tennista italiano, numero uno al mondo e testa di serie nel torneo di Madrid, ha affrontato Benjamin Bonzi in una partita che si è conclusa dopo tre set, con una vittoria in rimonta. Contestualmente, l’altro azzurro ha superato il suo avversario e si è qualificato per il prossimo turno. Nel frattempo, il giocatore più atteso ha deciso di non partecipare ai tornei di Parigi e Roma.

MADRID – Esordio sofferto ma vincente per Jannik Sinner al Mutua Madrid Open, il Masters 1000 sulla terra rossa alla Caja Magica. Il tennista azzurro, numero 1 del mondo e prima testa di serie del tabellone, ha dovuto patire tre set per piegare in rimonta la resistenza del francese Benjamin Bonzi (n.104) con il punteggio di 6-7 (6), 6-1, 6-4 in 2 ore e 20 minuti di gioco. Nel prossimo turno Sinner affronterà il danese Elmer Moller, che ha approfittato del ritiro del canadese Gabriel Diallo (32) sul punteggio di 7-5, 3-3. MUSETTI – Debutto vincente anche per Lorenzo Musetti al Mutua Madrid Open, il Masters 1000 sulla terra rossa alla Caja Magic.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Sinner soffre con Bonzi: vince in rimonta e va al terzo turno a Madrid. Passa anche Musetti. Alcaraz rinuncia a Parigi e Roma Notizie correlate Sinner soffre ma vince all’esordio: al terzo turno sfida MollerAGI - Jannik Sinner soffre ma supera l’esordio al Masters 1000 di Madrid, conquistando una vittoria in rimonta che conferma la sua solidità anche... Indian Wells: Sinner vince in 2 set. Paolini rimonta con grinta e vola al terzo turnoSinner e Paolini brillano a Indian Wells: l’Italia vola nel deserto Indian Wells: il deserto californiano si tinge d’azzurro. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sinner-Bonzi al Madrid Open, dove vedere in tv e streaming; Tutti gli aggiornamenti e le notizie di tennis in Diretta; ATP Madrid 2026, Bonzi vince la maratona con Droguet: sarà il primo avversario di Sinner; Swiatek si gode Madrid: Amo fare shopping e mangiare bene. Sinner-Bonzi diretta Atp Madrid: Jannik soffre, ma vince in tre set in rimonta LIVEInizia il percorso del numero uno al mondo, a caccia dello storico record di cinque trionfi consecutivi nei tornei Masters 1000: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Il n.1 al mondo ribalta il primo set del francese e inaugura la corsa a uno dei due 1000 mancanti in bachecaL'altoatesino ha l'occasione di allungare in classifica su Alcaraz, assente per infortunio, e diventare il primo tennista a vincere cinque 1000 di fila in carriera ... tuttosport.com Primi tre quarti che seguono il pronostico, anche se qualche indicazione arriva. Fonseca strappa un set a un - tutto sommato - buon Zverev e mostra sprazzi del giocatore che a 19 anni non può ancora essere. Sinner non soffre Auger e sfodera una prestazion - facebook.com facebook Montecarlo, Sinner soffre ma va avanti: piega Machac in tre set, torna ai quarti e ora trova Auger-Aliassime ift.tt/gFnIEuy x.com