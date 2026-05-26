A Macerata, durante la notte elettorale, Sandro Parcaroli ha ottenuto il 49,94% dei voti, sfiorando la vittoria al primo turno ma senza conquistarlo. Tittarelli è tornato in corsa e si prepara al ballottaggio. La vittoria di Parcaroli sembrava certa, ma i risultati definitivi hanno aperto la strada a un secondo turno. La differenza tra i due candidati è di circa 1% dei voti.

MACERATA - A Macerata la notte elettorale si trasforma in un thriller politico. Quando la vittoria al primo turno di Sandro Parcaroli sembrava ormai cosa fatta, arriva l’ennesimo ribaltone dello spoglio: il sindaco uscente scende al 49,96% con 10.044 voti, restando sotto la soglia decisiva del 50%. Alle sue spalle risale Gianluca Tittarelli, che con 8.435 voti e il 41,95% torna improvvisamente in corsa, nonostante nelle ore precedenti avesse già ammesso la sconfitta. Dalla festa anticipata alla tensione totale Per gran parte dello scrutinio il centrodestra aveva assaporato la vittoria immediata. Parcaroli era stato dato stabilmente sopra il 50%, tanto da far pensare a una riconferma senza passare dal ballottaggio. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Centrodestra choc, a Macerata Parcaroli crolla al 49,94%. Tittarelli torna in pista e si va al ballottaggio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gianluca Tittarelli dichiara la sconfitta, Sandro Parcaroli è di nuovo sindaco di Macerata. Che successo per il centrodestraDopo aver completato circa un quarto delle sezioni, il candidato sindaco di centrosinistra ha ammesso di aver perso le elezioni.

Elezioni a Macerata, finale thrilling: pochissime schede tra Parcaroli e il successo al primo turno. Ipotesi ballottaggioA Macerata, il risultato delle elezioni ha visto pochissime schede tra il candidato che ha ottenuto il successo al primo turno e il suo avversario.

Temi più discussi: Centrodestra choc, a Macerata Parcaroli crolla al 49,94%. Tittarelli torna in pista e si va al ballottaggio; Sindaco, è sfida a 5: la parola ora passa a 36.441 maceratesi; Comunali, gli ultimi fuochi. Parcaroli punta sulla filiera. Tittarelli: Andate a votare; Apiro, paura sul ponte: Tesla evita due bambini in bici e precipita nella scarpata per 20 metri.Tre feriti in ospedale.

A Macerata Parcaroli verso la riconferma, ma il vantaggio è sottileIl candidato di centrosinistra, tuttavia, ha già confermato all'ANSA la sconfitta. Sono un uomo di sport - ha detto Gianluca Tittarelli, che è anche presidente della Pallavolo Macerata - La campagna ... ansa.it

Risultati elezioni comunali a Macerata: Tittarelli e Parcaroli al ballottaggioUrne chiuse e spoglio in corso a Macerata, dove domenica 24 maggio e oggi, lunedì 25 maggio, si è votato alle amministrative per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale (SEGUI GLI ... tg24.sky.it