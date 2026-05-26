Il presidente della Lega Serie A ha annunciato che si sta lavorando a nuove misure per prevenire la violenza negli stadi, in risposta ai recenti episodi avvenuti prima del derby tra Torino e Juventus. Ha affermato che gli ultras non devono decidere il calendario delle partite e ha dichiarato che potrebbe essere vietata la disputa di derby in orari notturni. La posizione è stata espressa in un comunicato ufficiale.

Il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, ha condannato fermamente i gravi episodi di violenza che hanno preceduto l’ultimo derby tra Torino e Juventus. A margine del Consiglio Federale della FIGC, il numero uno del massimo campionato italiano ha espresso profonda preoccupazione per i disordini registrati fuori dallo stadio piemontese, ribadendo con forza che il calcio deve rimanere un momento di festa e aggregazione. Le dichiarazioni del massimo dirigente, riprese dagli inviati della testata specializzata Tuttomercatoweb, delineano la volontà di attuare una stretta rigorosa sulla gestione dell’ordine pubblico e sulla compilazione dei calendari sportivi per le sfide considerate ad alto rischio. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Simonelli alza il muro contro la violenza: “Gli ultras non devono decidere se si gioca, pronti a vietare i derby in notturna”

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