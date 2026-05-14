Il derby Roma-Lazio si gioca domenica alle 12 Il ricatto degli ultras e la resa della prefettura

Il derby tra Roma e Lazio è programmato per domenica alle 12, nella penultima giornata di Serie A. La Lega Calcio aveva inizialmente deciso di spostare tutte e quattro le partite previste per quella giornata a lunedì 20, ma la prefettura avrebbe accettato di far disputare l’incontro tra le due squadre nel primo orario, nonostante le proteste degli ultras e le minacce di ricatto. La decisione finale è stata presa in accordo con le autorità locali, permettendo lo svolgimento della partita alla data e all’orario stabiliti.

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La penultima giornata di Serie A si giocherà alle 12 di domenica 17 maggio. Passa così la proposta della Lega Calcio, a cui la prefettura si sarebbe piegata, nonostante la prima decisione di rinviare tutte e quattro le partite a lunedì 20.45 per questioni di ordine pubblico, vista la quasi concomitanza a pochi metri con la finale degli Internazionali di Roma. A pesare, spiega La Gazzetta dello Sport, sarebbe stata la minaccia degli ultras di Roma e Lazio di non entrare all’Olimpico, in caso di partita di lunedì. Una protesta che avrebbe inevitabilmente portato a un altro problema di ordine pubblico, probabilmente ancora più ad alto rischio scontri. 🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ketika Derby Roma vs Lazio menciptakan momen paling gak masuk akal di sepak bola Italia. Sullo stesso argomento Leggi anche: Orario derby Roma-Lazio, si gioca domenica alle ore 12. La decisione dopo il vertice finale in Prefettura Derby Roma-Lazio, si gioca domenica alle 12: accordo Lega-Prefettura dopo la non decisione del TarA soli tre giorni dall’inizio della penultima giornata di Serie A, metà delle squadre ha finalmente saputo quando si disputeranno le loro partite. Temi più discussi: Derby Roma-Lazio e Internazionali di Tennis: spunta l'ipotesi dell'incrocio domenicale; Pasticcio derby: Roma-Lazio e gli Internazionali d’Italia possono sconvolgere il calendario della A; Derby Roma-Lazio rimane lunedì 18 maggio alle 20.45, Lega va al tar; Roma-Lazio, la Lega Calcio contro il prefetto della Capitale: Revochi il rinvio del derby, precedente pericoloso. Derby Roma-Lazio, il Tar non decide e dà l'ultimatum a Lega Calcio e prefettura: Trovate voi un accordo x.com Data e orario Roma-Lazio, accordo UFFICIALE tra Lega e PrefettoParliamoci chiaro, in un mondo ideale e in un sistema calcio realmente funzionante, il caos che si è scatenato in questi giorni sul Derby della Capitale non si sarebbe mai verificato. Conoscendo già d ... asromalive.it Serie A, il derby Roma-Lazio e la corsa Champions domenica alle 12Si giocherà domenica 17 maggio alle 12 il derby tra Roma e Lazio. La Prefettura di Roma ha dato l'ok alla proposta della Lega Serie A dopo che il Tar aveva invitato le parti a trovare un accordo. Stes ... tg24.sky.it