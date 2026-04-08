Giovani gli psicologi toscani | Contro la violenza servono educazione affettiva e digitale non basta vietare o punire

Negli ultimi tempi si registrano un aumento di situazioni di violenza tra adolescenti e giovani, portando l’attenzione sul disagio emotivo e relazionale che caratterizza queste fasce di età. Gli psicologi toscani sottolineano che per affrontare il problema non sono sufficienti misure repressive o divieti, ma è necessario intervenire con programmi di educazione affettiva e digitale. La promozione di competenze relazionali rappresenta una risposta più efficace rispetto alle sole sanzioni.

“Sempre più spesso gli episodi di violenza che coinvolgono adolescenti e giovani riportano al centro dell’attenzione il tema del disagio emotivo e relazionale delle nuove generazioni. Un fenomeno che non può essere affrontato solo con misure emergenziali o repressive, ma richiede un investimento. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Giovani, gli psicologi: “Contro la violenza servono educazione affettiva e digitale”Firenze, 8 aprile 2026 - Il monito degli psicologi toscani sul preoccupante abuso della violenza, dopo la notizia che un 15enne aretino è finito... Giovani, sos disagio: “Servono educazione affettiva e digitale a scuola”Firenze, 1 aprile 2026 – «A scuola servirebbe l’educazione affettiva, insieme a quella psicologica all’uso del digitale». Temi più discussi: Giovani, Psicologi Toscana: ‘Contro la violenza servono educazione affettiva e digitale, non basta vietare o punire’; Giovani, sos disagio: Servono educazione affettiva e digitale a scuola; 'Be Kind', oltre 900 giovani per parlare di gentilezza per prevenire bullismo e cyberbullismo. Giovani, gli psicologi: Contro la violenza servono educazione affettiva e digitaleLa presidente Gulino: Non basta vietare o punire. Al centro il tema del disagio emotivo e relazionale che attraversa le nuove generazioni ... lanazione.it Adolescenti e giovani: Gulino (Psicologi toscani), contro la violenza servono educazione affettiva e digitale, non basta vietare o punireSempre più spesso gli episodi di violenza che coinvolgono adolescenti e giovani riportano al centro dell’attenzione il tema del disagio emotivo e relazionale delle nuove generazioni. Un fenomeno che ... agensir.it Dal 13 al 14 aprile Porte dello Jonio si trasforma nel punto d’incontro tra giovani e lavoro! Oggi, a Palazzo di Città, è stata presentata la 2ª edizione di “Incontra il tuo futuro – Job Day”. Servizio di Teresa Pichierri - facebook.com facebook Gli spaventosi dati dei giovani al volante: quando un like vale più della vita x.com