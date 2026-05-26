Silvia Salis un anno da sindaca | È solo l' inizio di un percorso da costruire insieme

Il 26 maggio 2024, si è celebrato il primo anniversario dell’insediamento di Silvia Salis come sindaca di Genova, eletta un anno fa. La vittoria alle elezioni comunali le ha consegnato la guida del municipio, e durante il percorso verso il municipio aveva cantato Bella Ciao, dedicandola al padre. Salis ha commentato che il suo mandato rappresenta solo l’inizio di un percorso da costruire insieme.

Era il 26 maggio 2025 - esattamente un anno fa - quando le urne emettevano il loro verdetto: Silvia Salis aveva vinto le elezioni comunali e diventava la nuova sindaca di Genova, cantando Bella Ciao durante il tragitto verso palazzo Tursi e dedicando la vittoria al padre Eugenio. Da qui un anno. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Silvia Salis - Torniamo a parlare di Amt (30.01.26)

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