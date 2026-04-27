Durante una recente intervista, la sindaca di Genova ha dichiarato di essere contraria alle primarie e di non avere intenzione di votarvi, sottolineando che il suo impegno rimane nel ruolo di primo cittadino della città. La sua posizione è stata condivisa anche durante una trasmissione televisiva, dove il conduttore ha cercato di coinvolgerla in un discorso più ampio sulla scena politica nazionale del centrosinistra.

“Non sono una fan delle primarie, sono contraria agli strumenti che possono provocare divisioni». Lo dice da Fabio Fazio a “Che tempo che fa” la sindaca di GenovaSilvia Salis, che ribadisce la propria intenzione di non partecipare alla eventuale scelta del leader del campo largo per le elezioni politiche del 2027“Io faccio la sindaca di Genova“, taglia corto l’ex atleta. Tirata per la giacchetta anche dal celebre conduttore, la prima cittadina si smarca abilmente dalle letture che la vorrebbero già protagonista nella vita politica nazionale del centrosinistra. Alla domanda sul suo possibile ruolo difederatrice del campo progressista, Salis è chiara: “Sono moltoconcentrata sulla vita cittadinae su quello che stiamo facendo a Genova”.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Primarie, Silvia Salis da Fazio: “Sono contraria, non voterei. Partecipare? Faccio la sindaca di Genova”

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