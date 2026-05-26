Roberto Saviano ha commentato sull’inchiesta arbitrale “Silenziopoli”, affermando che l’Inter ne uscirebbe devastata. Lo scrittore ha pubblicato una storia su Instagram rispondendo a una domanda sull’indagine, citando presunti tentativi di bloccarla. Non sono stati forniti dettagli su eventuali prove o dichiarazioni ufficiali, ma le sue parole suggeriscono un forte impatto sulla squadra coinvolta. La vicenda riguarda un’indagine in corso sui presunti illeciti arbitrali nel calcio.

Lo scrittore Roberto Saviano pubblica una storia Instagram destinata a far discutere. Rispondendo a una domanda sull’inchiesta arbitrale ribattezzata “Silenziopoli”, parla di un’Inter che “ne uscirebbe devastata” e di presunti tentativi di fermare l’indagine. Sta facendo rapidamente il giro dei social la storia pubblicata su Instagram da Roberto Saviano in merito all’inchiesta arbitrale che in rete molti utenti hanno già ribattezzato “Silenziopoli”. Lo scrittore ha risposto a una domanda ricevuta tramite il box Instagram: “Perché non parli dell’inchiesta arbitropoli, ribattezzata silenziopoli?”. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - “Silenziopoli”, la bomba di Saviano sull’inchiesta arbitri: “L’Inter ne uscirebbe devastata”

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