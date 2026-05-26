La Procura di Milano ha documentato tentativi e riunioni per reclutare arbitri favorevoli all’Inter e allontanare quelli sgraditi durante le partite. Nonostante gli sforzi, l’indagine sull’inchiesta arbitri è stata archiviata. Roberto Saviano ha commentato che sono stati fatti di tutto per bloccare l’indagine, senza successo. La procura ha evidenziato i tentativi di influenzare le designazioni arbitrali in favore della squadra nerazzurra.

Roberto Saviano torna a parlare dell’inchiesta arbitri finita incredibilmente nel dimenticatoio. La Procura della Repubblica di Milan ha messo nero su bianco di tentativi e di riunioni per trovare arbitri compiacenti all’Inter ed escludere dalle gare nerazzurre direttori di gara sgraditi al club. L’inchiesta è via via scomparsa dai media. Il lavoro che in tanti attribuiscono all’universo Inter, è stato costante, potente, inesorabile. Fatto sta che non se n’è saputo più nulla. Come se il pm di Milano avesse avuto un abbaglio. Finché il calcio milanese non subirà veri processi, non avremo un campionato sano. Ci pensa Roberto Saviano a ricordarci che non è affatto così. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Saviano e l’Inter: “È stato fatto di tutto per fermare l’inchiesta arbitri ma non ci sono riusciti”

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