Una proposta di legge mira ad aumentare di cinque euro il prezzo delle sigarette, delle e-cig e dei prodotti a tabacco riscaldato. La proposta si sta avvicinando alla discussione in Parlamento, con l’obiettivo di modificare i prezzi di questi prodotti sul mercato nazionale. Al momento, non ci sono ancora decisioni definitive, ma il dibattito parlamentare si sta intensificando in vista di eventuali approvazioni.

La proposta di aumentare di cinque euro il prezzo di sigarette, e-cig e prodotti a tabacco riscaldato si avvicina al traguardo parlamentare. A poco più di tre mesi dal lancio della campagna “ 5 euro contro il fumo ”, sono già state raccolte 40mila firme, pari all’80% delle 50mila necessarie per depositare una legge d’iniziativa popolare. 5 euro contro il fumo. L’obiettivo è ridurre il numero di fumatori intervenendo direttamente sul costo dei prodotti a base di nicotina, considerato uno dei fattori più efficaci per scoraggiare il consumo, soprattutto tra i più giovani. La campagna è spinta dalla rinnovata consapevolezza sui danni del tabacco e dal cambiamento delle abitudini: in quattro anni l’uso di sigarette elettroniche e dispositivi a tabacco riscaldato è quasi raddoppiato, passando dal 3,9% nel 2021 al 7,4% nel 2025.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sigarette a 11 euro, l’aumento di 5 euro verso il Parlamento: che impatto avrebbe

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