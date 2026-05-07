Sigarette verso maxi aumento di 5 euro la tassa può arrivare in Parlamento | superate 40mila firme

Una proposta di legge che mira ad aumentare di cinque euro il prezzo delle sigarette, delle e-cig e dei prodotti a base di nicotina ha ottenuto oltre 40.000 firme. La proposta potrebbe essere portata in Parlamento per l'esame e la discussione. La raccolta firme rappresenta un passo importante verso eventuali cambiamenti normativi in materia. La questione riguarda specificamente i costi dei prodotti del settore e delle relative tasse.

La proposta di legge che prevede l'aumento di 5 euro sul prezzo di sigarette, e-cig e prodotti a base di nicotina ha superato le 40mila firme. Una volta raggiunto il quorum, fissato a 50mila, il disegno di legge approderà in Parlamento per la discussione.🔗 Leggi su Fanpage.it

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