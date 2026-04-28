Bosch accelera in Cina | guida autonoma Livello 3

Bosch ha annunciato un progresso nella tecnologia di guida autonoma di livello 3 in Cina. La società ha rafforzato la sua presenza nel paese, che continua a essere un punto centrale per lo sviluppo delle innovazioni nel settore automobilistico. L’azienda ha comunicato di aver raggiunto risultati significativi attraverso l’implementazione di nuove soluzioni tecnologiche in questa regione. La notizia sottolinea come il mercato cinese rimanga un elemento chiave per l’evoluzione delle auto a guida autonoma.

(Adnkronos) – La Cina si conferma il baricentro dell’innovazione automobilistica globale e, in questo scenario, Bosch consolida il proprio ruolo con numeri e tecnologia. Nel 2025 il settore Bosch Mobility ha registrato una crescita del 4,9%, raggiungendo 122,3 miliardi di yuan. Un risultato che non è solo economico, ma anche strategico: oltre metà delle vendite arriva da costruttori locali, segnale di una presenza ormai strutturale in un mercato che corre più veloce degli altri. Il punto centrale non è però il fatturato, ma la direzione tecnologica. Bosch sta spingendo con decisione sulla guida autonoma, con particolare attenzione al passaggio dal Livello 2 al Livello 3, già in fase di test su strada a Wuxi.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Si parla di: Cina, Bosch avanza verso la guida altamente autonoma di Livello 3.

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