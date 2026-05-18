Augury plasma il futuro della produzione con l’Industrial AI Workforce

Augury utilizza Google Cloud e AVEVA per sviluppare agenti basati sui ruoli destinati a supportare i team coinvolti nelle attività di manutenzione, affidabilità e operazioni industriali. Questi agenti sono progettati per integrarsi nei processi quotidiani, adattandosi ai flussi di lavoro esistenti. La tecnologia mira a migliorare l’efficienza delle attività di supervisione e gestione, offrendo strumenti digitali che si inseriscono nelle routine operative senza richiedere modifiche sostanziali ai sistemi già in uso.

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Sfruttando Google Cloud e AVEVA, gli agenti basati sui ruoli di Augury vengono adattati ai flussi di lavoro quotidiani dei team che supervisionano l’affidabilità, la manutenzione e le operazioni. MILANO, 18 maggio 2026 PRNewswire — Augury, oggi leader nelle soluzioni di IA industriale per la produzione, ha condiviso i progressi compiuti nello sviluppo dell’Industrial AI Workforce (Forza lavoro industrale basata sull’IA). Basati sulla collaudata soluzione Machine Health di Augury, i nuovi agenti IA basati sui ruoli sono progettati per colmare le lacune tra l’analisi e l’azione delle aziende. Integrando i dati di Machine Health di Augury con il contesto operativo di AVEVA CONNECT e il ragionamento avanzato dei modelli Gemini di Google, le aziende possono ora creare ambienti di produzione adattivi e auto-ottimizzanti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Augury plasma il futuro della produzione con l’Industrial AI Workforce ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento L'impatto della guerra in Iran sulla produzione dei semiconduttori per l'AICon lo Stretto di Hormuz chiuso si blocca una quota del gas essenziale per i chip. La Regione torna ad assumere con 116 contratti, Schifani ai giovani funzionari: “Costruite il futuro della Sicilia”Ingresso di nuovo personale nella pubblica amministrazione regionale con la firma di 116 contratti a tempo indeterminato nella sede dell’assessorato...