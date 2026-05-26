sidney decine di droni cadono in acqua durante uno show

Lunedì sera a Sydney, decine di droni sono caduti in acqua e a terra durante uno show aereo. L'incidente si è verificato mentre lo spettacolo era in corso, causando il blackout dei dispositivi e la sospensione dell’evento. Non ci sono segnalazioni di feriti, ma il pubblico ha assistito a un crollo improvviso delle luci e dei velivoli. Le autorità stanno indagando sulle cause del malfunzionamento.

Lunedì sera, a Sydney, decine di droni sono caduti a terra e in acqua durante uno spettacolo aereo finito male. I media locali hanno riferito che 89 droni sono caduti a causa di quello che gli organizzatori dello spettacolo hanno definito «un cambiamento di frequenza radio». Lo spettacolo faceva parte del Festival Vivid Sydney. Lo spettacolo con i droni è stato annullato fino a nuovo avviso. Rai, Floridia (M5s): "Giorgetti? Nodo riforma è l'accordo Lega-Forza Italia" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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