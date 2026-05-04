Centinaia di migliaia di persone si sono radunate sulla spiaggia di Copacabana fin dalle prime ore del mattino, in attesa di assistere a uno spettacolo che ha combinato musica, droni e fuochi d'artificio. La spiaggia più famosa al mondo ha fatto da cornice a un evento senza precedenti, con il palco più grande mai allestito in riva al mare. La folla si è sistemata sulla sabbia per vivere questa serata di grande impatto visivo e sonoro.

C entinaia di migliaia di fan si erano accampati sulla sabbia di Copacabana fin dalle prime ore del mattino per conquistare un posto davanti al palco più grande mai costruito per un evento in spiaggia, 1.500 metri quadrati di struttura affacciati sull’oceano. Quando Shakira è apparsa sulle note di La Fuerte, con oltre un’ora di ritardo e una flotta di droni che aveva già disegnato nel cielo il suo volto e la scritta «Te Amo Rio», i due milioni di persone presenti hanno risposto con un boato che ha attraversato tutta la città. Il sindaco Eduardo Cavaliere ha confermato le cifre: evento da record, secondo solo al concerto di Lady Gaga del 2025 sullo stesso arenile.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Uno show di proporzioni ciclopiche tra musica, droni e fuochi d'artificio. Con la spiaggia più famosa del mondo a fare da sfondo

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