sicurezza urbana si infiamma il dibattito

Nella zona sud e ovest dell’area urbana di Empoli, a breve inizieranno i lavori per installare nuovi sistemi di videosorveglianza. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore e riguarda l’implementazione di telecamere per migliorare la sicurezza pubblica. La notizia ha suscitato discussioni tra cittadini e rappresentanti locali, che si sono confrontati sulle modalità e sugli obiettivi dell’intervento.

EMPOLI A giorni prenderanno il via i lavori di installazione della nuova videosorveglianza nelle zone sud ed ovest dell’area urbana di Empoli. Il Comune, dopo gara d’appalto, ha aggiudicato l’operazione ad un’impresa specializzata di Terranova Bracciolini. Il progetto, molto capillare, ha un costo di 250mila euro. Obiettivo dichiarato: maggiore sicurezza. E però, proprio sulla sicurezza si è riacceso il dibattito politico. La scintilla è stata il recente accoltellamento di un ragazzo di 19 anni in piazza della Vittoria. "È un episodio grave – è andato all’attacco il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia – avvenuto in uno dei luoghi più centrali e simbolici della città, che alimenta una preoccupazione ormai diffusa tra molti cittadini empolesi". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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