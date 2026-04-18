Cpr in Toscana Giani ribadisce il no Si infiamma il dibattito politico

Il presidente della regione toscana ha ribadito il suo rifiuto riguardo alla posizione del centro di permanenza temporanea (Cpr) ad Aulla, in particolare nel borgo di Pallerone. La decisione di installarlo in quella zona ha suscitato reazioni contrastanti e alimentato un acceso dibattito tra le forze politiche. La questione è tornata al centro dell’attenzione pubblica, con numerosi interventi di rappresentanti istituzionali e gruppi di cittadini.

FIRENZE – “ La scelta di collocare il Cpr ad Aulla, precisamente nel borgo di Pallerone, si rivela, ad ogni approfondimento, sempre più assurda e sbagliata”. Si apre così una dichiarazione del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che ritorna sull’indicazione, da parte del ministro dell’interno Piantedosi dell’area dove realizzare un Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) in Toscana. “La Lunigiana – sottolinea Giani – è un territorio da valorizzare, da rilanciare sul piano turistico, culturale e sociale, non da mortificare con un Cpr. Sono davvero sconcertato – prosegue il presidente – dalla scelta del governo di penalizzare i territori che invece hanno bisogno di sostegno e di valorizzazione.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Cpr in Toscana, Giani ribadisce il no. Si infiamma il dibattito politico Notizie correlate Rimpatri, il Viminale individua Pallerone come sede per un Cpr in Toscana. Giani: “Sono contrario”FIRENZE – La geografia della sicurezza e dell’accoglienza in Toscana si sposta bruscamente verso nord, aprendo un nuovo, durissimo fronte di scontro... Albania-Italia, accordo migranti sotto accusa: risarcimento a pregiudicato algerino infiamma il dibattito politico.Una vicenda riguardante un cittadino algerino trasferito in Albania nell'ambito dell'accordo bilaterale tra Italia e Albania sta sollevando... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Immigrazione, un Cpr in Toscana? Il ministro scrive a Giani: Individuata l'area nel territorio di Aulla; Migranti, Governo accelera per Cpr in Toscana: Piantedosi scrive a Giani; Toscana, Piantedosi scrive a Giani: il CPR si farà ad Aulla; Giani: Il Cpr in Toscana grande errore, esprimerò parere contrario. Il Cpr in Toscana sarà in Lunigiana: Piantedosi lo annuncia a GianiÈ stata individuata l'area per il nuovo Centro di permanenza per i rimpatri in Toscana. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi avrebbe comunicato il ... gonews.it Toscana, il Cpr nell’ex polveriera della guerra. Solo il 40% degli irregolari trova postoIl no di FI sulla scelta di Aulla e Giani insiste: Scelta assurda e sbagliata ma FdI punta sulla sicurezza. Più agenti dedicati al controllo del territorio. Il Sap fa quadrato: Basta scelte ideol ... lanazione.it Night 3 Il ministro Piantedosi indica Aulla come luogo dove mettere su un CPR in Toscana, e la notizia arriva con parole fredde, amministrative, quasi innocue. I Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) sono luoghi dove le persone possono essere trattenu facebook Necessario espellere clandestini. Sì al #CPR anche in #Toscana per una maggiore #sicurezza nelle nostre città x.com