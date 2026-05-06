Elezioni il confronto Ricostruzione rifiuti e sicurezza | il dibattito infiamma i candidati

Durante il confronto tra i quattro candidati sindaci, si è discusso principalmente della ricostruzione dopo le recenti alluvioni del 2023 e del 2024. La sicurezza e i rifiuti sono stati altri temi centrali, con i candidati che hanno espresso le proprie posizioni e proposte. L’incontro, organizzato da Qn-Il Resto del Carlino, ha visto confronti diretti e interventi su questioni che riguardano la gestione delle emergenze e la tutela dei cittadini.

La ricostruzione dopo le alluvioni del 2023 e del 2024 è la grande ombra che si staglia sul dibattito organizzato da Qn-Il Resto del Carlino con i quattro candidati sindaci faentini. Il confronto, moderato da Valerio Baroncini, vicedirettore del Carlino e dalla giornalista Sara Servadei, ha visto la sala del Rione Verde gremita. A confrontarsi i quattro candidati sindaco per le elezioni amministrative di Faenza del 24 e 25 maggio: Giuseppe Apicella Binni (Potere al Popolo); Massimo Isola (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Fai!-Avs, Faenza Cresce e Faenza Pop); Claudio Miccoli (Lega e Forza Italia) e Gabriele Padovani (Area Liberale, Fratelli d’Italia, Noi Moderati, Partito Popolare del Nord e Faenza Insieme).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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