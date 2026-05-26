Sicurezza stradale e vincoli soffocanti | l’Arci Caccia Manfredonia attacca il Parco del Gargano

Notizia in breve

L’Arci Caccia Manfredonia ha criticato il Parco del Gargano per aver negato il transito di armi chiuse e in custodia nelle giornate venatorie. La disputa riguarda i limiti imposti dal parco alle attività venatorie e alle modalità di trasporto delle armi durante le giornate dedicate alla caccia. La questione ha generato tensioni tra le associazioni venatorie e l’ente che gestisce il parco, senza che siano stati annunciati provvedimenti immediati.