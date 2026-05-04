In Umbria, Arci Caccia ha avanzato richieste di riforme riguardanti la gestione del cinghiale. La proposta prevede modifiche ai confini delle aree di caccia, ma finora non sono arrivate risposte ufficiali. La discussione si concentra sulla necessità di aggiornare le regole per il contenimento della popolazione di cinghiali. La questione riguarda le modalità di gestione e delimitazione delle zone di caccia nella regione.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i confini delle aree di caccia in Umbria?. Perché le proposte di Arci Caccia sono rimaste senza risposta?. Quali modifiche al regolamento regionale potrebbero ridurre i danni agricoli?. Chi deciderà la nuova distribuzione delle zone tra squadre e aree libere?.? In Breve Revisione superfici agro-silvo-pastorali proposta per gestire meglio bracata, selezione e girata.. Regolamento regionale numero 34 genera dubbi sulla gestione attuale del cinghiale.. Necessità di approvare il nuovo Piano faunistico venatorio regionale per risolvere criticità.. Proposte inviate all'assessorato regionale restano senza riscontro ufficiale per la stagione 20262027.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caccia in Umbria: Arci Caccia chiede riforme per il cinghiale

Caccia in braccata al cinghiale, stagione 2025/26.

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