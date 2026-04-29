Attività venatoria e Viabilità nel Parco del Gargano | Sicurezza Stradale o Vincoli Ideologici?

Un dibattito si sta sviluppando nel Parco del Gargano riguardo alle attività venatorie e alla gestione della viabilità. Mentre alcuni sottolineano come le operazioni di caccia possano influire sulla sicurezza stradale, altri evidenziano come le restrizioni possano essere motivate da motivazioni ideologiche. La questione interessa sia i residenti che gli utenti delle strade del parco, con discussioni che coinvolgono diverse posizioni e interessi.

La questione del trasporto di armi all'interno del perimetro del Parco Nazionale del Gargano torna al centro del dibattito, sollevando interrogativi non solo sulla gestione venatoria, ma soprattutto sulla sicurezza stradale e sulla trasparenza amministrativa. Al centro della controversia vi è la richiesta di modifica del regolamento per il transito sulla S.P. Fermata Frattarolo-Fraz. Candelaro, un'arteria fondamentale per il collegamento stradale della zona. Secondo quanto esposto da Luigi Le Noci, Presidente di Arci Caccia Manfredonia, l'attuale divieto di trasporto armi (anche se scariche e in custodia) su questa specifica tratta costringe i cacciatori a utilizzare percorsi alternativi come la S.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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