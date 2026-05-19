Dopo dieci anni, il figlio di Britney Spears si è presentato di nuovo su un red carpet, partecipando alla sfilata Dior Cruise. È noto per mantenere un profilo basso e di solito evita eventi pubblici di questo tipo. La presenza dell’adolescente all’evento rappresenta il suo primo ritorno in pubblico in un contesto simile da molto tempo. La partecipazione si è svolta senza particolari incidenti o dichiarazioni ufficiali, attirando l’attenzione dei presenti e dei media presenti.

Se la sua presenza non è passata inosservata, è perché Jayden Federline ha sempre mantenuto un profilo molto discreto. Il diciannovenne e il fratello maggiore, Sean Preston Federline, non sono certo abituati a moltiplicare le apparizioni mondane. Il più giovane del clan Spears ha fatto un’eccezione lo scorso 13 maggio per assistere alla presentazione della prima collezione Cruise di Jonathan Anderson per Dior. Una recente riunione californiana Jayden e Sean Federline si sono trasferiti a Los Angeles solo di recente. I due figli di Britney Spears hanno vissuto a lungo a Honolulu, alle Hawaii, con il padre Kevin Federline, cantante e attore statunitense che è stato legato alla Principessa del pop dal 2004 al 2007. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il figlio di Britney Spears torna sul red carpet per la prima volta dopo dieci anni

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Britney Spears' Son Jayden Has First Red Carpet Outing in 10 Years | E! News

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